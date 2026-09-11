PharmaNutra, ricavi delle vendite +17,9% e utile netto +8,1% nel primo semestre

(Teleborsa) - PharmaNutra ha registrato ricavi consolidati delle vendite nel primo semestre 2026 in progresso del 17,9% annuo a 73 milioni di euro.



L'Ebitda si è attestato a 17,5 milioni (+6,2%), con un margine del 24% sui ricavi netti.



L'utile netto del periodo ammonta a 9,9 milioni, in crescita dell'8,1%.



La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2026 presenta un saldo negativo di 3 milioni, rispetto al saldo positivo di 11,4 milioni al 31 dicembre 2025. Tale variazione - spiega la società - è dovuta principalmente al pagamento dei dividendi per 11,5 milioni. Gli investimenti nel semestre ammontano a circa 2,4 milioni.



Riguardo l'evoluzione prevedibile della gestione, nel secondo semestre si prevede un ulteriore consistente incremento dei ricavi trainato sia dal business ricorrente, in particolare dai ricavi dei mercati esteri, che dalle nuove Business Unit, con un miglioramento della marginalità sui ricavi, che si prevede in linea con quella dell’esercizio precedente.







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