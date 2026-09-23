Berlino pronta a siglare accordo da 8 miliardi di dollari con Nuova Delhi per costruzione sottomarini

Le parole dell'ambasciatore Wieck

(Teleborsa) - La Germania è pronta a siglare un accordo del valore stimato di 8 miliardi di dollari con l'India per la costruzione di sottomarini, ha dichiarato l'ambasciatore Jasper Wieck, mentre i due Paesi rafforzano i legami nel settore della difesa e della sicurezza in un contesto di incertezza geopolitica.



L'accordo sarebbe ormai in fase conclusiva. la Germania ha accettato un'intesa di tipo "governo-governo" che Wieck ha definito "proattiva" nel soddisfare le richieste indiane. "Da parte tedesca, siamo pronti a firmare domani", ha detto Wieck ai giornalisti mercoledì a Nuova Delhi.



La tedesca Thyssenkrupp Marine Systems e l'indiana a controllo statale Mazagon Dock Shipbuilders stanno collaborando per costruire sei sottomarini in India, come riportato a inizio anno da Bloomberg.



Wieck ha affermato che India e Germania stanno investendo massicciamente nelle rispettive forze armate a causa di quello che ha definito un "contesto geostrategico ostile", citando la guerra in Ucraina e il ruolo crescente dei droni.



La Germania ha inoltre allentato le restrizioni che in precedenza limitavano la cooperazione nel settore della difesa con l'India. Berlino ha operato una "svolta a 180 gradi" sulle esportazioni di armamenti ed è più propensa a concedere licenze e a trasferire tecnologie all'India, Paese considerato un partner affidabile, ha spiegato Wieck.

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