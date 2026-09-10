Bending Spoons, accordo definitivo per acquisire Miro per oltre 1,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Bending Spoons ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Miro, in una transazione interamente in denaro che valuta quest'ultima a un enterprise value di 1,355 miliardi di dollari.



Tenuto conto delle disponibilità di cassa nette di Miro, l'operazione - riporta una nota - implica un equity value di circa 1,79 miliardi di dollari.



Nell'ambito dell'operazione, alcuni azionisti di Miro si sono impegnati a investire 295 milioni di dollari dei propri proventi in azioni di nuova emissione di Bending Spoons. L'acquisizione, incluso l'investimento, è soggetta alle consuete condizioni e autorizzazioni per la chiusura, incluse le approvazioni regolamentari, e dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2026.



Miro è lo spazio di lavoro innovativo basato sull'intelligenza artificiale che unisce team e AI per progettare, creare insieme e costruire più rapidamente la prossima grande idea. Con oltre 100 milioni di utenti e 250.000 clienti, Miro consente ai team cross-funzionali di procedere dalle prime fasi di esplorazione fino alla realizzazione finale su una piattaforma condivisa basata sull’intelligenza artificiale.



"È un privilegio, e una responsabilità non da poco, accogliere un prodotto che oltre 250.000 organizzazioni hanno integrato nei propri processi lavorativi", ha commentato Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons. "Miro è cresciuta fino a raggiungere circa 600 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annui, generati per quasi il 90% da clienti business ed enterprise. Una volta completata l'operazione, intendiamo investire in misura significativa negli elementi fondamentali che i suoi clienti apprezzano: prestazioni, affidabilità e funzionalità a supporto del lavoro collaborativo più critico. Acquisiamo aziende con l'intenzione di detenerle e gestirle nel lungo termine, e Miro non farà eccezione".

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