Consip introduce un nuovo modello di procurement per la gestione delle apparecchiature sanitarie

(Teleborsa) - Consip ha pubblicato una nuova gara che disegna un modello innovativo per la gestione delle apparecchiature sanitarie, integrando in un unico contratto manutenzione, gestione operativa e rinnovo tecnologico. L'obiettivo è migliorare l'efficienza del parco tecnologico, ridurne l'obsolescenza e assicurare la continuità dei servizi erogati dalle strutture pubbliche.



L’iniziativa rappresenta la prima applicazione di un nuovo approccio contrattuale che supera la tradizionale separazione tra gestione delle tecnologie esistenti e acquisizione di nuove apparecchiature. Il contratto affida a un unico operatore la responsabilità complessiva del servizio e collega il corrispettivo economico al raggiungimento di specifici livelli di performance.



Gli indicatori di risultato misureranno sia lo stato e l'efficienza delle apparecchiature sottoposte a manutenzione sia la disponibilità delle nuove tecnologie introdotte nell'ambito del contratto. Il collegamento tra remunerazione e risultati è finalizzato a incentivare una gestione orientata alle prestazioni, all'innovazione e al miglioramento continuo del servizio.



L'iniziativa - sviluppata in collaborazione con l’ASL di Salerno - interesserà inizialmente i fabbisogni dell’ASL stessa per un valore di 57 milioni di euro, intervenendo su oltre 22 mila apparecchiature sanitarie, destinate a un bacino di circa un milione di cittadini.



La fornitura comprende i servizi di manutenzione e assistenza tecnica full risk, la disponibilità di nuove tecnologie in sei ambiti clinici e la gestione integrata dell'intero parco tecnologico attraverso attività di monitoraggio, conduzione e supporto. I livelli di servizio previsti potranno favorire una maggiore tempestività delle attività diagnostiche e terapeutiche e rafforzare l’efficienza organizzativa delle strutture sanitarie.



La gara si inserisce nel percorso di innovazione degli acquisti pubblici promosso da Consip ed è coerente con gli obiettivi del Piano Industriale 2026-2029, orientato allo sviluppo di modelli contrattuali sempre più focalizzati sulla qualità dei servizi, sui risultati e sulla creazione di valore per le amministrazioni.



Il termine per la ricezione delle offerte è fissato al 30 settembre 2026.

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