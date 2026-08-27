Consip, prima gara nazionale per i fabbisogni della ricerca

(Teleborsa) - Consip ha pubblicato la prima gara nazionale per i fabbisogni della ricerca pubblica. Nell'ambito della collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), la gara rappresenta l’applicazione di un nuovo modello di procurement che traduce le esigenze espresse dagli atenei e dagli enti di ricerca in gare su misura per l’ecosistema universitario.



"Consip conferma l’obiettivo di rendere il procurement pubblico sempre più vicino ai bisogni concreti delle amministrazioni. La collaborazione con la CRUI ci consente di costruire gare 'su misura', capaci di migliorare qualità ed efficienza della spesa, liberando risorse da reinvestire nel sistema della ricerca", ha dichiarato Marco Reggiani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Consip.



La procedura prevede la fornitura di 6 milioni di litri di gas tecnici, puri, criogenici e miscele destinati alle attività di ricerca, nonché una serie di servizi complementari, tra cui gestione e noleggio dei contenitori, trasporto e consegna, ritiro dei vuoti, riempimento dei serbatoi e formazione degli operatori.



L'iniziativa ha visto l'adesione di 16 tra Università ed Enti pubblici di ricerca, tra cui CNR, INAF, i Politecnici di Milano e Torino, la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, oltre a numerosi atenei distribuiti sull’intero territorio nazionale.



Tra gli obiettivi dell’iniziativa, c'è l'esigenza di favorire una gestione più efficiente delle risorse pubbliche, attraverso una strategia di e-procurement centralizzata, rendere più omogenee le condizioni di fornitura grazie a un unico lotto nazionale, alla semplicità di adesione e a prezzi di riferimento comparabili e valorizzare la qualità dell’offerta attraverso il criterio di aggiudicazione qualità/prezzo, con un peso della componente tecnica fino a 70 punti su 100.



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