Banor punta a raccogliere 400 milioni di euro con nuovo comparto dedicato al credito immobiliare

(Teleborsa) - Banor, una delle principali realtà italiane indipendenti di wealth management specializzata nella gestione di capitali, consulenza su grandi patrimoni e asset management, ha avviato il collocamento in Italia di Banor Senior Debt Fund, nuovo comparto di Banor Alternative Assets dedicato al credito immobiliare senior secured. Il fondo ha un obiettivo di raccolta compreso tra 300 e 400 milioni di euro.



La nuova strategia nasce per intercettare un'opportunità di mercato che si è creata a fronte della progressiva riduzione dell'esposizione delle banche europee al settore immobiliare, si legge in una nota. Vincoli regolamentari, maggiore selettività nell'erogazione del credito e crescente complessità delle operazioni immobiliari stanno infatti aumentando la richiesta di fonti di finanziamento alternative al tradizionale canale bancario, soprattutto nel mid-market, segmento tipicamente meno affollato, che richiede ticket di investimento tra i 10 e i 40 milioni di euro, ed in cui spesso si possono trovare transazioni interessanti in termini di rapporto rischio/rendimento.



Il fondo punta a finanziare progetti in Italia, Regno Unito e Spagna, concentrandosi su settori caratterizzati da una domanda strutturale di prodotto, quali residenziale di medio/alto livello, hospitality e student housing. L'obiettivo è costruire un portafoglio diversificato di circa 14-16 operazioni, bilanciato per geografia, tipologia di asset e controparte.



Con il lancio del nuovo comparto, Banor prosegue dunque nello sviluppo della linea di business denominata Banor Real Estate Credit Opportunities, nata nel 2018 con il fondo Banor Special Situations I, che ha raccolto 115 milioni di euro, per poi evolvere, con il Banor Special Situations II, fondo da 275 milioni di euro, dedicato alle operazioni di solo credito immobiliare. Inoltre, un mandato di gestione focalizzato sul mondo dell'hotellerie in UK di circa 140 milioni di euro, porta il totale degli asset in gestione a oltre 500 milioni di euro.



"Dopo l'esperienza maturata negli ultimi anni nelle special situations, in cui ci siamo concentrati prevalentemente su operazioni di finanziamenti di tipo subordinato, abbiamo deciso di puntare anche sul debito senior attraverso l'istituzione di Banor Senior Debt - ha detto Lorenzo Guidi, Portfolio Manager del fondo e responsabile della strategia Banor Real Estate Credit Opportunities - La capacità di originare localmente le operazioni, di analizzarne in profondità gli aspetti finanziari, tecnici e legali, unitamente alla gestione attiva, contraddistinguono il nostro modello di business".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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