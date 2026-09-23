Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

Francoforte: calo per Kion

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Kion
Ribasso per Kion, che presenta una flessione del 2,70%.
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