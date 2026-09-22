Francoforte: positiva la giornata per Kion

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kion , in guadagno del 2,99% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kion rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario tecnico di Kion mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 40,75 Euro con area di resistenza individuata a quota 42,64. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 39,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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