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Francoforte: positiva la giornata per Kion

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Kion
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kion, in guadagno del 2,99% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kion rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di Kion mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 40,75 Euro con area di resistenza individuata a quota 42,64. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 39,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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