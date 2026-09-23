Francoforte: giornata depressa per Allianz

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia assicurativa , che tratta con una perdita del 2,12%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Allianz , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo dell' assicuratore tedesco evidenzia un declino dei corsi verso area 417,3 Euro con prima area di resistenza vista a 428,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 413,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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