Milano 9:24
52.285 +0,61%
Nasdaq 16-set
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Dow Jones 16-set
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Londra 9:24
10.782 +0,88%
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Indicazioni rialziste per Allianz

Finanza
Indicazioni rialziste per Allianz
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Risultato positivo per la compagnia assicurativa, parte del DAX, che lievita dell'1,03%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 449,2 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 432,8 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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