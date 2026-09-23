Francoforte: performance negativa per Jungheinrich Ag Pref
(Teleborsa) - Composto ribasso per Jungheinrich Ag Pref, in flessione del 2,39% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Jungheinrich Ag Pref, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di Jungheinrich Ag Pref resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 25,06 Euro. Supporto visto a quota 24,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 25,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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