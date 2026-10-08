Francoforte: performance negativa per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Composto ribasso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , in flessione del 2,70% sui valori precedenti.



L'andamento di Volkswagen AG Pref nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo di Volkswagen AG Pref rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 69,19 Euro, mentre i supporti sono stimati a 67,11. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 71,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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