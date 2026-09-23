Frecciarossa collegherà Milano e Roma con Monaco di Baviera dall'estate 2027

(Teleborsa) - Dall'estate 2027 saranno attivi nuovi collegamenti del Frecciarossa con la Germania e l'Austria. In occasione di InnoTrans, la principale fiera internazionale del settore ferroviario, Trenitalia (Gruppo FS) ha annunciato l'avvio di un servizio, in collaborazione con le ferrovie tedesche Deutsche Bahn e austriache OBB, per il collegamento di Milano e Roma con Monaco di Baviera.



A darne l’annuncio, alcuni giorni dopo l’avvio delle corse prova in Germania e Austria nell'ambito della fase di omologazione internazionale, Simone Gorini, Direttore Generale di Trenitalia, Michael Peterson, membro del Consiglio di Amministrazione di Deutsche Bahn per il Trasporto Passeggeri a Lunga Percorrenza, e Sabine Stock, Membro del Consiglio di Amministrazione di ÖBB.



Le corse prova si stanno svolgendo sulla rete ferroviaria tedesca, in particolare sulla linea Berlino - Monaco di Baviera - Kufstein. In Austria, il Frecciarossa sta circolando in prova tra Kufstein e il Brennero e tra Salisburgo e Vienna.



"È per noi motivo di grande soddisfazione portare il Frecciarossa in Germania e avviare, insieme a Deutsche Bahn e ÖBB, una nuova fase della nostra espansione internazionale", afferma Simone Gorini, Direttore Generale di Trenitalia, aggiungendo "i collegamenti con Monaco rappresentano un ulteriore passo nella crescita internazionale di Trenitalia e di tutto il Gruppo FS, e confermano il nostro impegno nel portare ai passeggeri europei il know-how e l’esperienza che abbiamo sviluppato in Italia nel settore dell’alta velocità”.



L’offerta commerciale prevede quattro collegamenti sulle rotte Milano – Monaco di Baviera e Roma – Monaco di Baviera. La tratta Milano – Monaco di Baviera impiega circa sei ore e mezza. Le principali fermate intermedie saranno a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Per quanto riguarda la Roma – Monaco di Baviera, è previsto un tempo di viaggio di circa otto ore e mezza, le principali fermate saranno a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. L'apertura del Tunnel di Base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa un’ora.



Da dicembre 2028 l’offerta completa consisterà in dieci collegamenti tra l’Italia e la Germania che copriranno le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino.



Il nuovo servizio sarà operato con il Frecciarossa, il treno ad Alta Velocità di Trenitalia, che è conforme alle Specifiche Tecniche Europee di Interoperabilità. È stato inoltre progettato e realizzato per viaggiare in Italia e sulle?reti ferroviarie europee di Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Il nuovo collegamento avrà un impatto anche sulle connessioni ferroviarie con altri Paesi, poiché intercetterà la domanda di trasporto per altre destinazioni, come ad esempio Francoforte e Cracovia.

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