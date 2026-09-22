UBS Global Real Estate Bubble Index 2026: Zurigo e Tokyo a rischio bolla

(Teleborsa) - Tra le città esaminate nell’UBS Global Real Estate Bubble Index 2026, Zurigo e Tokyo figurano nella fascia ad alto rischio di bolla immobiliare. Miami, che nelle due edizioni precedenti presentava il rischio più elevato, è rientrata nella fascia di rischio accentuato, insieme a Dubai, Seul, Ginevra e Lisbona.



Il rischio appare più moderato a Los Angeles, Sydney, Toronto, Vancouver, Hong Kong e Singapore. In Europa rientrano nella stessa fascia Amsterdam, Madrid, Francoforte, Monaco di Baviera e Milano, mentre Parigi e Londra presentano un basso rischio di bolla. Fuori dall’Europa, soltanto New York, San Francisco e San Paolo figurano nella categoria a basso rischio.



Lisbona e Seul hanno registrato quest’anno il maggiore aumento del rischio di bolla. Si sono accentuati alcuni squilibri anche a Milano, Hong Kong, Madrid e Dubai, sebbene a Dubai il rischio si sia attenuato da marzo. In Svizzera, i bassi costi di finanziamento hanno continuato ad alimentare il rischio a Zurigo e Ginevra. Al contrario, piazze come Tokyo e Sydney hanno visto un ridimensionamento degli squilibri, che sono invece rimasti stabili a Singapore. Nelle città nordamericane, il rischio di bolla è diminuito: gli elevati costi di finanziamento hanno reso ancora più difficile l’acquisto di un’abitazione, frenando la possibilità di acquisto e la domanda. In Europa, Francoforte e Amsterdam hanno registrato le riduzioni più marcate dei punteggi di rischio.



Tassi elevati più a lungo frenano la domanda

Nell’ultimo anno, in termini reali, prezzi delle abitazioni, affitti e redditi sono rimasti nel complesso stabili, pur con forti differenze tra le diverse città. Seul, Lisbona, Madrid e Hong Kong hanno registrato gli aumenti più consistenti, con prezzi reali delle abitazioni in crescita di circa il 10%. All’estremo opposto, Vancouver e Toronto hanno segnato cali di circa il 10%. Anche a Francoforte e Monaco di Baviera i prezzi sono diminuiti, seppure più moderatamente.



Matthias Holzhey, autore principale dello studio ed economista presso il Chief Investment Office di UBS Global Wealth Management, afferma: "Il permanere di costi di finanziamento elevati dovrebbe contenere l’aumento dei prezzi delle abitazioni nel breve periodo". Nella maggior parte delle città, i costi annui legati all’acquisto di un’abitazione di 60 mq (650 sq ft), compresi interessi ipotecari e spese di manutenzione, superano il 40% del reddito lordo di un lavoratore altamente qualificato, a conferma delle crescenti difficoltà di accesso alla casa. Oggi possedere un immobile costa nettamente più che affittarlo, soprattutto in città come Monaco di Baviera, Hong Kong e Sydney".



Protezione disomogenea dall’inflazione

In oltre la metà delle città analizzate, negli ultimi cinque anni gli immobili residenziali non hanno protetto dall’inflazione. I mercati che nel 2021 erano stati classificati ad alto rischio di bolla hanno poi registrato i cali più marcati, con una flessione media dei prezzi di circa il 15%. Hanno inciso anche l’intensità e la durata dello shock inflazionistico: nelle città con un’inflazione superiore alla media, i prezzi reali delle abitazioni sono diminuiti mediamente di circa il 5%; in quelle con un’inflazione inferiore alla media, nello stesso periodo i prezzi reali sono invece cresciuti in media di circa il 10% all’anno.



Maciej Skoczek, autore dello studio ed economista presso il Chief Investment Office di UBS Global Wealth Management, spiega: "Ai livelli di valutazione attuali, nella maggior parte delle città gli immobili residenziali dovrebbero comunque offrire una protezione dall’inflazione nel medio periodo".



La domanda di abitazioni nelle aree urbane è rimasta solida, come mostra l’andamento degli affitti, che negli ultimi cinque anni ha generalmente seguito la crescita dei redditi e, in molti casi, l’ha superata. Le persistenti limitazioni dell’offerta rafforzano queste prospettive".



Focus regionali

Zurigo: crescente sensibilità ai tassi d’interesse

Negli ultimi 20 anni, Zurigo ha l’aumento più significativo dei prezzi delle abitazioni tra le città oggetto dello studio, sostenuto dai bassi tassi d’interesse e dai forti vincoli all’offerta. Il mercato è rimasto eccezionalmente teso, con tassi di sfitto vicini allo zero e un’offerta di abitazioni di proprietà nettamente inferiore ai livelli storici. La forte competitività della città e la domanda costante di talenti internazionali, soprattutto nei settori della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, hanno sostenuto la richiesta di abitazioni. Tuttavia, il rischio di bolla resta elevato: il rapporto tra prezzi e affitti, già eccezionalmente alto e ancora in crescita, segnala una dipendenza sempre maggiore del mercato zurighese dai bassi costi di finanziamento.



Tokyo: vulnerabilità crescenti

Il mercato immobiliare di Tokyo continua a presentare un elevato rischio di bolla speculativa dopo un lungo periodo di forti rincari, nettamente superiori alla crescita dei redditi. Sebbene di recente gli affitti siano aumentati in linea con i prezzi, l’accessibilità è diventata un vincolo sempre più importante. La domanda ha continuato a beneficiare del maggiore potere d’acquisto delle famiglie, dei flussi migratori internazionali e dell’interesse degli investitori esteri per gli appartamenti prime. Allo stesso tempo, l’aumento dei costi abitativi ha spinto i residenti verso le aree suburbane e il mercato degli affitti. Un ulteriore aumento dei costi di finanziamento potrebbe ridurre sensibilmente l’attrattiva dell’acquisto immobiliare come investimento, aumentando la probabilità di una correzione.



Lisbona: accessibilità in primo piano

Le politiche introdotte per attrarre capitali e residenti stranieri hanno contribuito al boom del mercato residenziale di Lisbona. Nell’ultimo decennio, i prezzi reali delle abitazioni sono saliti di quasi il 7% all’anno, il ritmo più rapido tra le città esaminate, e dalla metà del 2025 hanno registrato un ulteriore incremento del 10%. Ora che Lisbona è diventata uno dei mercati residenziali meno accessibili d’Europa, diversi fattori che ne avevano trainato la crescita stanno perdendo forza. Il passaggio a politiche migratorie più selettive ha contribuito a una dinamica demografica negativa, la crescita degli affitti si è arrestata e la domanda si sta spostando verso aree più accessibili fuori città.



Francoforte: la ripresa rimane contenuta

La forte domanda e l’offerta limitata rimangono le caratteristiche distintive del mercato immobiliare di Francoforte. L’immigrazione, la riduzione delle dimensioni dei nuclei familiari e la persistente carenza di abitazioni hanno continuato a spingere gli affitti al rialzo, mentre gli elevati costi di costruzione e finanziamento hanno frenato lo sviluppo di nuovi progetti. Il segmento delle abitazioni di proprietà, invece, è rimasto debole. Nel 2026 i prezzi sono scesi ulteriormente e, in termini reali, si collocano ora quasi il 25% al di sotto del picco del 2021. Sebbene gli squilibri di mercato si siano sensibilmente ridotti e il rischio di bolla sia considerato moderato, una ripresa significativa delle abitazioni di proprietà appare improbabile senza un rafforzamento della fiducia nell’economia o una riduzione dei costi di finanziamento.



Londra: crescita assente

Il mercato residenziale di Londra è rimasto debole per il quinto anno consecutivo e i prezzi delle abitazioni, al netto dell’inflazione, si collocano ora oltre il 15% sotto i livelli del 2021. Di conseguenza, la città è entrata in una fase caratterizzata da un basso rischio di bolla speculativa Nel frattempo, gli affitti sono rimasti vicini ai massimi storici a causa della cronica carenza di abitazioni e della scarsa attività edilizia. Il segmento di fascia alta ha beneficiato della domanda degli investitori internazionali, attratti dal calo dei prezzi immobiliari e dalla debolezza della sterlina. Tuttavia, la scarsa accessibilità, la maggiore pressione fiscale sugli immobili costosi e il recente calo demografico hanno continuato a frenare una ripresa più ampia del mercato.



Miami: la dinamica del mercato rallenta

Dopo aver registrato la crescita più forte dei prezzi immobiliari reali tra tutte le città incluse nello studio negli ultimi 15 anni, il boom immobiliare di Miami ha perso slancio. Le pressioni sull’accessibilità economica e i costi di finanziamento persistentemente elevati hanno indebolito la domanda, provocando una flessione dei prezzi reali e un deciso raffreddamento del mercato. Sebbene le condizioni dell’offerta varino a seconda della tipologia di immobile, l’aumento dei costi legati alla proprietà e dei premi assicurativi ha pesato sulla domanda. Una correzione generalizzata appare comunque improbabile, perché i flussi migratori dagli Stati americani più costosi e la persistente vivacità del segmento del lusso continuano a sostenere i prezzi.



(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)

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