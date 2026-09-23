Frigoveneta acquisisce Madefrigor e Tecnica del Freddo

Quinto add-on in 18 mesi e nuovo brand Glacialis per rafforzare la presenza nella refrigerazione alimentare e sui mercati internazionali

(Teleborsa) - Ambienta, uno dei principali asset manager europei interamente focalizzati sulla sostenibilità ambientale, annuncia che la propria platform company Frigoveneta, partecipata di Ambienta IV, ha completato l’acquisizione di Madefrigor, azienda a conduzione familiare specializzata nella progettazione, assemblaggio, installazione e assistenza di impianti di refrigerazione industriale e unità di trattamento aria (UTA), e della sua controllata Tecnica del Freddo. Francesco Bosa, direttore generale e socio unico della società, continuerà a guidare Madefrigor e, nell’ambito dell’operazione, ha reinvestito nella piattaforma al fianco di Ambienta.



Fondata nel 1975 e con sede a Rovello Porro (Como), Madefrigor progetta, assembla e installa impianti di refrigerazione industriale e unità di trattamento aria, presidiando l’intera catena del valore, dall’ingegnerizzazione all’assistenza postvendita. Le capacità di service sono state ulteriormente rafforzate nel maggio 2025 attraverso l’acquisizione di Tecnica del Freddo, società con sede a Parma che vanta oltre 70 anni di esperienza nell’installazione e manutenzione di impianti di refrigerazione per una base clienti stabile e fidelizzata. Le due aziende operano prevalentemente nel settore alimentare, con competenze distintive nei segmenti lattiero-caseario e dei salumi e un solido track record nella realizzazione di impianti di asciugatura e stagionatura, cui si affianca la presenza nei magazzini refrigerati e nel settore farmaceutico.



Nel complesso, Madefrigor combina un solido know-how tecnico, sostenuto da un ampio e crescente team di tecnici certificati, con un posizionamento riconosciuto nelle soluzioni basate su refrigeranti naturali, tra cui ammoniaca, CO2 e propano. Con questo quinto add-on, la piattaforma rafforza ulteriormente il proprio presidio nei comparti lattiero-caseario e dei salumi, acquisisce nuove competenze nella produzione di chiller a refrigeranti naturali e unità di trattamento aria, ed espande la propria presenza internazionale, in particolare in Argentina e Australia, dove Madefrigor beneficia di rapporti pluridecennali con distributori locali.



L’integrazione consentirà, inoltre, di attivare rilevanti sinergie commerciali e operative all’interno del Gruppo, nonché rafforzarne le capacità di assistenza. Dall’ingresso nel settore all’inizio del 2024, Ambienta ha supportato lo sviluppo della piattaforma lungo molteplici direttrici con l’intento di creare un player di riferimento in grado di intercettare i principali trend ambientali nel mercato della refrigerazione. Accanto a una disciplinata strategia di crescita organica, Ambienta resta impegnata nel proseguire l’espansione della piattaforma attraverso l’integrazione di aziende complementari in termini di tecnologie, capacità di servizio e accesso a nuovi mercati. L’operazione si inserisce in un contesto di crescente interesse per il mercato europeo della refrigerazione commerciale e industriale, che vale circa 12 miliardi di euro e sta attraversando una fase di profonda trasformazione guidata dalla sostenibilità.



Tra i principali elementi di cambiamento figurano la transizione verso refrigeranti a basso GWP e l’adozione di requisiti di efficienza energetica sempre più stringenti. Considerato che i sistemi di refrigerazione sono responsabili di circa 500 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra ogni anno (pari a circa l’1% del totale globale), l’adozione di tecnologie più pulite ed efficienti è diventata una priorità per l’intero settore. Questo scenario favorisce il consolidamento del mercato e la diffusione di soluzioni in grado di ridurre sia le emissioni dirette (legate alle perdite di refrigerante) sia quelle indirette (derivanti dal consumo energetico).



Contestualmente all’acquisizione, la piattaforma presenta Glacialis, la nuova identità del Gruppo. Il rebranding va oltre il semplice cambio di denominazione e introduce una veste visiva completamente rinnovata che riunirà sotto un unico brand tutte le società, attuali e future, della piattaforma. Glacialis esprime l’ambizione del Gruppo di affermarsi come partner unico e integrato per i sistemi critici di gestione della temperatura su cui si fondano le attività dei propri clienti, coniugando eccellenza ingegneristica e sviluppo di soluzioni ad alta efficienza energetica e basse emissioni.



Massimiliano Lecchi, Private Equity Partner di Ambienta, ha commentato: "L’acquisizione di Madefrigor aggiunge un ulteriore tassello a una piattaforma che, in poco più di due anni, ha registrato una crescita significativa. Oltre alla forte complementarità industriale, l’operazione apporta competenze specialistiche nell’utilizzo dei refrigeranti naturali e apre nuove opportunità di sviluppo sui mercati internazionali. Il lancio di Glacialis rappresenta la naturale evoluzione di questo percorso: da una serie di acquisizioni di successo a un unico gruppo, con un’identità e un’ambizione condivise".



Marco Rampichini, CEO di Glacialis, ha commentato: "Con l’ingresso di Madefrigor e Tecnica del Freddo accogliamo due realtà che condividono la nostra cultura tecnica e una profonda esperienza nel settore alimentare. Le loro competenze nei sistemi a refrigeranti naturali e nelle unità di trattamento aria si integrano pienamente con quelle già presenti nel Gruppo. Siamo lieti di iniziare a collaborare con Francesco e il suo team per valorizzare le significative sinergie individuate. Sotto il brand Glacialis, tutte le società che hanno aderito al progetto proseguiranno ora insieme il proprio percorso di crescita, riunite in un unico gruppo".



Francesco Bosa, socio unico di Madefrigor, ha aggiunto: "L’ingresso nella piattaforma promossa da Ambienta rappresenta un passaggio naturale per Madefrigor e Tecnica del Freddo. L’integrazione in un gruppo di maggiori dimensioni ci consentirà di accelerare il nostro percorso di crescita, ampliare le tecnologie e i servizi offerti ai nostri clienti e mettere il nostro know-how a disposizione dell’intera piattaforma. Siamo entusiasti di unirci a Glacialis e di poter contribuire, insieme al team di Madefrigor, alla crescita del Gruppo".







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