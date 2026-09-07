CY4GATE acquisisce il 14,67% di DIATEAM e sale al 100% del capitale

(Teleborsa) - CY4GATE Group , attore di riferimento sul piano nazionale ed europeo nei settori della cyber security e della cyber intelligence, comunica l’esercizio dell’opzione call per l’acquisto di un ulteriore 14,67% di DIATEAM, società francese specializzata nel design, sviluppo e realizzazione di sistemi avanzati per il testing, validazione e training nel dominio della cyber security, per clienti governativi e corporate,

ad un prezzo pari a € 980 mila.



Con tale operazione, Cy4Gate arriva così a detenere l’intero capitale sociale di DIATEAM.



Il completamento dell’acquisizione del 100% di DIATEAM, a seguito dell’esercizio dei previsti “Accordi di Put & Call” esercitabili nel triennio 2024 – 2026, rappresenta la naturale evoluzione di una partnership consolidatasi positivamente nel corso degli ultimi anni, caratterizzata da una forte complementarità industriale, dalla piena integrazione delle competenze e dalla capacità di generare concrete sinergie sul mercato. I risultati conseguiti e il valore apportato da DIATEAM hanno confermato la solidità del progetto e la validità del percorso intrapreso, sostenendo la decisione di rafforzare ulteriormente l’investimento nella società.



L’operazione, si legge in una nota, consente oggi di consolidare il portafoglio tecnologico dell’azienda e di accelerare il percorso di internazionalizzazione del Gruppo, rafforzandone il posizionamento competitivo nel mercato della cyber security a livello europeo.

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