Gefran acquisisce il gruppo brasiliano NOVUS per 35,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Gefran ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione dell'intero capitale di Novuspar Participacoes Societárias e del relativo gruppo societario.



L'operazione - si legge in una nota - valorizza il Gruppo NOVUS sulla base di un Enterprise Value pari a 215 milioni di Reais brasiliani (circa 35,8 milioni di Euro).



Il perfezionamento dell'acquisizione è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo e avverrà entro 180 giorni dalla firma del contratto, tramite Gefran Brasil, controllata del Gruppo già operativa sul mercato brasiliano.



L'operazione sarà interamente finanziata da Gefran in favore della controllata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili, integrate da linee di credito bancarie di nuova attivazione.



NOVUS è un gruppo industriale brasiliano con sede nello Stato del Rio Grande do Sul specializzato nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per l'automazione industriale, con un portafoglio che include controllori di processo, sensori, trasmettitori, data logger, sistemi di acquisizione dati e soluzioni per l'Industrial IoT.



La combinazione tra Gefran e NOVUS crea un portafoglio di prodotti completo. Le competenze di Gefran nei sensori e nell'automazione industriale si integrano con le soluzioni NOVUS nei controllori, nei registratori, nei sistemi di acquisizione dati, nei trasmettitori e nelle

piattaforme software e cloud.





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