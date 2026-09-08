Octopus Energy acquisisce la startup danese BD Energy per il trading automatizzato

(Teleborsa) - Octopus Energy ha annunciato l'acquisizione di BD Energy, startup danese specializzata nel trading energetico automatizzato, con l'obiettivo di potenziare la propria infrastruttura tecnologica e gestire in tempo reale le fluttuazioni di offerta e prezzi dell'energia in Europa. Fondata nel 2022, BD Energy opera esclusivamente sui mercati a breve termine, elaborando enormi quantità di dati per operare trade in modo automatico - circa il 99% delle operazioni è gestito tramite algoritmi. La società entrerà a far parte di Octopus Energy Trading, il ramo del gruppo dedicato al trading elettrico.



L'operazione assume particolare rilevanza per l'Italia, dove la rigidità della rete genera significative inefficienze: secondo l'ultima relazione Arera, nel 2025 sono andati sprecati 802 GWh di energia verde (640 da eolico, 162 da fotovoltaico) per il fenomeno del "curtailment", con indennizzi ai produttori costati 32 milioni di euro solo per il settore eolico (+52% sul 2024).



"Produrre più energia rinnovabile è fondamentale, ma dobbiamo anche aiutare il sistema a usarla meglio", ha dichiarato Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia. "Con BD Energy possiamo decidere automaticamente e in tempo reale quando conviene usare, accumulare o vendere l'energia disponibile".



"Ciò che rende Octopus un nostro partner ideale è la sua attenzione alla sostenibilità, assieme alla sua cultura imprenditoriale", ha aggiunto Frederik Vinkler, co-fondatore di BD Energy, che conta 31 dipendenti e opera in 25 zone di prezzo elettrico in 15 Paesi, tra cui Germania, Paesi Bassi e Stati Uniti. Il team continuerà a operare dalla Danimarca.

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