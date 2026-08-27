Amundi, Victory Capital acquisisce First Eagle Investments
Nasce asset manager globale con oltre 570 miliardi di dollari di masse gestite
(Teleborsa) - Amundi, società di gestione dei patrimoni francese controllata da Credit Agricole, saluta con favore l'accordo definitivo raggiunto da Victory Capital per l’acquisizione di First Eagle Investments, per un corrispettivo complessivo di circa 7 miliardi di dollari. L’operazione darà vita a un asset manager globale con circa 571 miliardi di dollari di masse gestite.
Amundi, che detiene una partecipazione economica del 27% in Victory Capital Management, prevede un impatto finanziario positivo di questa operazione.
Valérie Baudson, amministratore delegato di Amundi, ha dichiarato: "In qualità di azionista strategico di Victory Capital e distributore delle sue soluzioni di investimento al di fuori degli Stati Uniti, Amundi sostiene pienamente questa operazione e attende con interesse il prossimo capitolo di questa partnership".
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