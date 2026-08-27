Amundi, Victory Capital acquisisce First Eagle Investments

Nasce asset manager globale con oltre 570 miliardi di dollari di masse gestite

(Teleborsa) - Amundi , società di gestione dei patrimoni francese controllata da Credit Agricole , saluta con favore l'accordo definitivo raggiunto da Victory Capital per l’acquisizione di First Eagle Investments, per un corrispettivo complessivo di circa 7 miliardi di dollari. L’operazione darà vita a un asset manager globale con circa 571 miliardi di dollari di masse gestite.



Amundi, che detiene una partecipazione economica del 27% in Victory Capital Management, prevede un impatto finanziario positivo di questa operazione.



Valérie Baudson, amministratore delegato di Amundi, ha dichiarato: "In qualità di azionista strategico di Victory Capital e distributore delle sue soluzioni di investimento al di fuori degli Stati Uniti, Amundi sostiene pienamente questa operazione e attende con interesse il prossimo capitolo di questa partnership".

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