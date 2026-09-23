Londra: performance negativa per St. James's Place

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , con una flessione del 2,10%.



Lo scenario su base settimanale di St. James's Place rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di St. James's Place ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 11,19 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 11,55, mentre il primo supporto è stimato a 10,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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