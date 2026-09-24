Male St. James's Place sul mercato azionario di Londra

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , che soffre con un calo del 3,92%.



La tendenza ad una settimana di St. James's Place è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per St. James's Place , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,41 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10,79. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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