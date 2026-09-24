Male St. James's Place sul mercato azionario di Londra
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che soffre con un calo del 3,92%.
La tendenza ad una settimana di St. James's Place è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per St. James's Place, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,41 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10,79. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```