Milano 13:10
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Londra 13:11
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Francoforte 13:10
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Londra: giornata negativa in Borsa per Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata negativa in Borsa per Anglo American
Retrocede molto la società mineraria, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,62%.
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