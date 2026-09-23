Madrid: andamento sostenuto per Repsol

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che avanza bene del 2,75%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' utility spagnola rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Repsol sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 31 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 29,94. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 32,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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