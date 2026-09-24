Madrid: brillante l'andamento di Repsol

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , con una variazione percentuale del 2,05%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell' utility spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Repsol è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,71 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```