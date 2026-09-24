Madrid: brillante l'andamento di Repsol
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, con una variazione percentuale del 2,05%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'utility spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Repsol è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,71 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,52.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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