Madrid: performance negativa per Telefonica

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda di telefonia spagnola , che sta segnando un calo del 2,07%.



L'andamento della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Telefonica mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,368 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,469. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,333.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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