Madrid: in calo Telefonica
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda di telefonia spagnola, in flessione del 2,43% sui valori precedenti.
Il movimento della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'esame di breve periodo di Telefonica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,704 Euro e primo supporto individuato a 3,638. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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