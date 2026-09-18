Madrid: in calo Telefonica

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda di telefonia spagnola , in flessione del 2,43% sui valori precedenti.



Il movimento della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' Ibex 35 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'esame di breve periodo di Telefonica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,704 Euro e primo supporto individuato a 3,638. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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