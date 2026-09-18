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Madrid: calo per Telefonica

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: calo per Telefonica
Rosso per l'azienda di telefonia spagnola, che sta segnando un calo del 2,43%.
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