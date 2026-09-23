Octopus, IAP: stop a pubblicità, è ingannevole

Risparmio deve essere dimostrato. La pronuncia dello scorso 14 settembre

(Teleborsa) - È ingannevole la pubblicità di Octopus relativa al risparmio dichiarato dal 96% dei clienti, rispetto a quanto pagato con i precedenti operatori, al dispacciamento di energia pulita. Deve, dunque, cessare. Lo ha stabilito il Giurì dello Iap, Istituto dell'Autodisciplina

Pubblicitaria, con la pronuncia del 14 settembre.



Due, in particolare, le affermazioni nel mirino. Secondo l'IAP, affermazioni come ''il 96% dei nostri clienti spende meno'' e ''puoi risparmiare - il 96% dei nostri clienti lo conferma'' vantano qualità obiettive dell'offerta che Octopus ''non ha minimamente provato'' rileva il Giurì che sottolinea come ''il risparmio costituisce un dato matematico'' e quindi ''va dimostrato in base ai

fatti''.



Inoltre, secondo lo Iap, il claim ''energia pulita a prezzi accessibili'' è ''in contrasto radicale con il divieto di ingannevolezza'' dell'art 2 del Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale, per il quale bisogna evitare ''ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti''.



(Foto: photoiron - stock.adobe.com)

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