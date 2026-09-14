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Parigi: andamento rialzista per Publicis Groupe

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento rialzista per Publicis Groupe
Balza in avanti il colosso della pubblicità francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,41%.
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