Open AI, business pubblicitario raggiunge 1 miliardo di dollari di fatturato annuo

(Teleborsa) - ChatGPT Ads, il business pubblicitario di Open AI, in meno di 200 giorni dal lancio, ha raggiunto 1 miliardo di dollari di fatturato annuo. Un segnale importante in vista di una possibile quotazione in borsa.



ChatGPT Ads è ora disponibile in oltre 40 paesi e, partire da oggi, l'accesso self-service a ChatGPT Ads sarà disponibile in India, Europa, Medio Oriente e Nord Africa.



La pubblicità, ha precisato l'azienda in una nota, è uno dei pilastri del modello di business diversificato di OpenAI, insieme agli abbonamenti per i consumatori, alle offerte per le aziende e alle API basate sull'utilizzo.







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