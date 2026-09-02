E.ON, l'acquisizione di Ovo sotto la lente dell'antitrust britannico

(Teleborsa) - Il progetto di acquisizione di Ovo da parte di E.ON , annunciato lo scorso maggio, è finito sotto la lente dell'antitrust del Regno Unito.



L'authority ha infatti avviato un'indagine preliminare per valutare se l'intesa rischi di danneggiare la concorrenza nel settore dell'approvvigionamento energetico del paese.



Il 28 ottobre terminerà la prima fase dell'indagine, data a partire dalla quale l'antitrust potrà approvare l'accordo o avviare un'indagine approfondita.



Secondo i dati di Ofgem, l'aggregazione dei 5,6 milioni di clienti britannici di E.ON con i 4 milioni di clienti di Ovo porterebbe a una quota di mercato di circa il 27%, superiore a quella di Octopus Energy, e consentirebbe la creazione del maggior fornitore di energia elettrica per uso domestico del paese. Il perfezionamento dell'operazione è atteso nel secondo semestre 2026.

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