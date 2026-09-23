Parigi: andamento rialzista per Societe Generale

(Teleborsa) - Bene la big bank francese , con un rialzo dell'1,86%.



Il movimento di Societe Generale , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 72,52 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 74,04. Il peggioramento dell' Istituto di credito francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 71,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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