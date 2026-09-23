Prysmian e Aurubis: partnership strategica con contratto pluriennale per la fornitura di rame

(Teleborsa) - Prysmian e Aurubis hanno siglato un contratto pluriennale per la fornitura di vergelle in rame, rafforzando una partnership strategica di oltre 30 anni.



L'accordo, spiega una nota congiunta, con Aurubis segna un traguardo importante per Prysmian, assicurando la disponibilità di uno dei materiali strategici a sostegno dell'elettrificazione, della transizione energetica e della digitalizzazione.

In un contesto di crescente domanda di rame, trainata dallo sviluppo delle reti elettriche, delle energie rinnovabili, dell'elettrificazione e delle infrastrutture dedicate all'intelligenza artificiale, l'accordo contribuirà a rafforzare la filiera produttiva europea, le capacità di riciclo e la produzione di vergelle e cavi in rame low-carbon.



Alberto Boffelli, Chief Operating Officer di Prysmian, ha dichiarato: "In qualità di maggiore acquirente di vergelle di rame a livello mondiale, Prysmian ha sia l’opportunità sia la responsabilità di contribuire a plasmare il futuro della filiera del rame. Questo accordo con Aurubis ci garantisce una fornitura affidabile, flessibile e sempre più sostenibile, in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti, rafforzando al contempo l’accesso dell’Europa a una materia prima fondamentale per il futuro dell'energia e del digitale".



In qualità di maggiore produttore europeo verticalmente integrato di vergelle in rame low-carbon, Aurubis combina leadership industriale, qualità e sicurezza degli approvvigionamenti. Attualmente l'azienda realizza rame con un contenuto di materiale riciclato pari a circa il 36% e un'impronta carbonica di molto inferiore alla media globale. Inoltre, i suoi quattro impianti produttivi in Europa garantiscono a Prysmian maggiore flessibilità e vicinanza ai mercati più significativi.



"Questo accordo conferma l'importanza della nostra partnership strategica pluriennale con Prysmian", ha dichiarato Toralf Haag, CEO di Aurubis. "Tale contratto è il più grande mai siglato tra le nostre due società, simbolo della fiducia reciproca e della visione comune che guida la nostra collaborazione da più di 30 anni".



Sostenere lo sviluppo di una catena del valore sempre più sostenibile

Prysmian e Aurubis condividono l'obiettivo di promuovere l'elettrificazione, la transizione energetica e la digitalizzazione attraverso una catena del valore sempre più sostenibile.



Prysmian punta a stabilire nuovi standard di sostenibilità lungo tutta la catena del valore, dai prodotti alla supply chain. In questo contesto, Aurubis contribuisce fornendo vergelle di rame con una quantità sempre maggiore di materiale riciclato e un'impronta carbonica significativamente inferiore rispetto alla media mondiale.



Tutti gli impianti produttivi di Aurubis sono stati certificati da The Copper Mark, il principale sistema indipendente di garanzia per la produzione, l’approvvigionamento e il riciclo responsabile di rame, del quale anche Prysmian è parte.



La partnership tra Prysmian e Aurubis combina competenze avanzate nelle attività di riciclo, ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione e rigorosi standard lungo tutta la catena del valore, rafforzando la disponibilità di materie prime strategiche.



Rafforzare la catena di approvvigionamento del rame in Europa

Questo accordo assicura la disponibilità dei materiali strategici necessari per sostenere l'elettrificazione, lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e delle reti digitali, rafforzando al contempo la competitività industriale europea nel lungo termine.



"I nostri quattro impianti produttivi in Europa, le nostre solide performance di sostenibilità e la partnership di lunga data con clienti strategici come Prysmian dimostrano come filiere europee resilienti possano rafforzare la competitività industriale del continente", ha dichiarato Martin Sjoberg, SVP Commercial di Aurubis.

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