RedFish si rafforza nel capitale e nella governance di Tesi dopo l'uscita di Invitalia

(Teleborsa) - Il CdA di RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato l'approvazione e sottoscrizione dei nuovi patti parasociali tra i soci della partecipata Tesi, a seguito dell'uscita dalla compagine societaria di Fondo Cresci al Sud, finanziato con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e gestito da Invitalia, che deteneva il 20% delle quote di Tesi.



La partecipazione pari al 20% è stata acquisita dalla Tesi stessa, dopo la trasformazione in società per azioni, attraverso un'operazione di acquisto di azioni proprie, che saranno successivamente annullate. L'assemblea sarà convocata nelle prossime settimane e ad esito del suddetto annullamento i due soci rimanenti, ovvero la società Aegis, di proprietà della famiglia Punzo, che ha fondato Tesi, e RFLTC si troveranno a detenere rispettivamente il 74% e il 26% del capitale sociale di Tesi. La precedente configurazione vedeva Aegis al 60%, RFLTC al 20% e Invitalia al 20%.



Inoltre, con la sottoscrizione dei nuovi patti parasociali, vengono definite le nuove pattuizioni che vedono un rafforzamento della governance in Tesi a favore di RFLTC, che vanterà una maggiore rappresentatività all'interno del CdA, con il diritto, oltre alla nomina del presidente (già previsto nell'assetto precedente) anche alla nomina di un ulteriore consigliere in CdA, individuato in Matteo Buonomo, associate di RFLTC, che ha supportato la partecipata in questi anni di sviluppo. Il nuovo assetto di governance e i diritti conferiti a RFLTC non comportano l'acquisizione del controllo di Tesi da parte di RFLTC, controllo che permane in capo all'azionista di maggioranza Aegis titolare del 74% del capitale sociale.



"Con il rafforzamento della governance e il consolidamento della nostra partecipazione in Tesi, vogliamo accrescere la nostra presenza nella filiera dell'aerospace, accelerando lo sviluppo e la crescita della partecipata, anche in sinergia con il gruppo Movinter, considerando il potenziale di crescita di tale mercato, che negli ultimi anni sta vivendo una fase di forte crescita strutturale, confermandosi come uno dei settori di punta del manifatturiero e dell'alta tecnologia nazionale", ha commentato Paolo Pescetto, presidente di RFLTC.

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