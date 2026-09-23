Invitalia, l'AD Mattarella in visita al Consorzio Melinda: 37,5 milioni di investimenti dal 2024

In arrivo un terzo programma da 26,4 milioni per Melinda Lab.

(Teleborsa) - L'Amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, si è recato in visita presso Melinda, il Consorzio trentino che riunisce circa 4.000 famiglie di frutticoltori organizzate in 16 cooperative, tra le più importanti realtà europee del settore ortofrutticolo, con un fatturato 2025 di 375,6 milioni di euro. La visita ha toccato lo stabilimento di Cles e la Funivia delle Mele, frutto di due programmi di sviluppo conclusi con Invitalia dal 2024, per complessivi 37,5 milioni di euro di investimenti e 13,4 milioni di agevolazioni concesse.



£La visita a Melinda ci permette di vedere come il sostegno agli investimenti si traduca in innovazione, impianti più efficienti e nuove opportunità per un’intera filiera – ha dichiarato l’Ad di Invitalia, Bernardo Mattarella –. Un investimento nello stabilimento può produrre benefici per una rete estesa di aziende agricole; la ricerca porta nuove competenze, mentre le soluzioni logistiche e digitali contribuiscono a ridurre le emissioni e a migliorare l’efficienza. Il modello cooperativo consente a migliaia di produttori di affrontare insieme progetti ambiziosi e di rafforzare la propria presenza sui mercati. In un’area montana, questo significa anche sostenere il lavoro agricolo, la cura del territorio e le prospettive delle nuove generazioni. È su questi risultati che misuriamo il valore del sostegno pubblico: sulla solidità delle imprese, sulla capacità di innovare e sulle opportunità di lavoro. Invitalia continuerà ad accompagnare investimenti capaci di rafforzare la filiera e generare valore duraturo per le comunità".



"La visita di Invitalia è per noi motivo di grande orgoglio perché conferma l'attenzione delle istituzioni verso un comparto che ogni giorno affronta sfide sempre più complesse nella difesa della produzione ma che continua a investire, a creare lavoro e a rappresentare un presidio insostituibile per il territorio , - ha dichiarato Ernesto Seppi, Presidente del Consorzio Melinda –. In questi anni abbiamo trovato in Invitalia un'agenzia veloce, efficiente, capace di affiancare le imprese con la concretezza di cui hanno bisogno per investire e crescere. È proprio questa collaborazione che permette agli investimenti di tornare sul territorio sotto forma di occupazione, innovazione e sviluppo, a beneficio delle nostre 4.000 famiglie di frutticoltori, degli oltre 1.350 collaboratori del Consorzio e dell'intera Val di Non e Val di Sole".



Il primo programma, da 27,5 milioni con 9,4 milioni di agevolazioni, ha potenziato lo stabilimento di Cles con nuove linee di lavorazione e digitalizzazione. Il secondo, da 10 milioni con 4 milioni di agevolazioni PNRR, ha realizzato la Funivia delle Mele, che collega Predaia alle celle ipogee di Rio Maggiore, con un risparmio energetico del 30% ed evitando oltre 5.000 viaggi in camion l'anno.



È ora in finalizzazione un terzo programma da circa 26,4 milioni di euro per Melinda Lab, sviluppato con la Cooperativa Frutticoltori Cles, destinato a nuove linee per puree, snack e prodotti essiccati.



Dal 2015 Invitalia ha approvato 703 contratti di sviluppo in Italia, per 33,6 miliardi di investimenti e 12,1 miliardi di agevolazioni; in Trentino 11 contratti per 326 milioni di investimenti, a Bolzano 23 contratti per 485 milioni.

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