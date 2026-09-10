No Dig Alliance (Ambienta) si rafforza in Svezia con l'acquisizione di Horisonterra

(Teleborsa) - Ambienta SGR, asset manager italiano interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la propria platform company No Dig Alliance (NDA), realtà leader nella fornitura di servizi trenchless (senza scavo) per reti idriche e fognarie, e partecipata di Ambienta IV, ha acquisito Horisonterra, società svedese specializzata nell'installazione di condotte sotterranee mediante tecnologie trenchless. L'operazione rappresenta il quarto add-on realizzato da Ambienta dall'ingresso nel capitale, accelerando l'espansione strategica di NDA in Svezia e rafforzando le competenze del Gruppo nelle soluzioni a ridotto impatto ambientale per le infrastrutture idriche. Horisonterra entrerà a far parte di Riggtech, società del Gruppo No Dig Alliance.



"Horisonterra rappresenta un tassello importante nel percorso di crescita di NDA, grazie alle sue competenze specialistiche, al solido posizionamento in Svezia e a capacità complementari nelle tecnologie trenchless - ha detto Milena Torciano, Partner di Ambienta - Insieme continueremo a sviluppare soluzioni sostenibili e a ridotto impatto ambientale per infrastrutture idriche essenziali in tutta la regione nordica".

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