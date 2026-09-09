Magis, assemblea delibera riserva di patrimonio netto per agevolazioni Invitalia

(Teleborsa) - L'assemblea di Magis , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza, ha deliberato, a seguito della richiesta di Invitalia, di costituire una riserva indisponibile di patrimonio netto, per un importo non inferiore a 5.508.467,32 euro, vincolata alla realizzazione del programma di investimenti e indisponibile fino a completamento di quest'ultimo, mediante l'utilizzo di parte della più che capiente riserva straordinaria di cui la società dispone (pari a 23,4 milioni di euro al 31/12/2025), già presente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, da effettuarsi interamente prima della stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni prevista nel mese di settembre 2026.



La riserva si rende opportuna per accedere agli strumenti di finanza agevolata a fondo perduto di Invitalia funzionali al progetto di sviluppo della società, in particolare attraverso interventi di ammodernamento e potenziamento degli impianti produttivi per migliorare l'efficienza, la capacità produttiva e la qualità dei processi, da cui generare benefici sia per il settore Body Care, sia per quello dei nastri adesivi. Magis prevede, inoltre, investimenti nell'ambito della sostenibilità energetica, con particolare riferimento al potenziamento degli impianti fotovoltaici, con l'obiettivo di incrementare l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, ridurre i consumi e contenere l'impatto ambientale delle attività produttive.

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