Borsalino nomina Giacomo Cortesi CEO e rafforza la governance

(Teleborsa) - Borsalino – marchio di proprietà di Haeres Equita, società di investimento a capitale permanente e paziente dedicata al mondo dell'heritage italiano – ha annunciato il rafforzamento della propria leadership manageriale e della governance, con la costituzione di uno Steering Committee composto da Philippe Camperio, Amministratore Unico di Haeres Equita, Mauro Baglietto, General Manager, e il neonominato Chief Executive Officer di Borsalino, Giacomo Cortesi, operativo dal 1° settembre 2026.



Giacomo Cortesi è laureato in ingegneria ed economia e vanta quasi tre decenni di esperienza manageriale, con ruoli dirigenziali in Salvatore Ferragamo ed Ermenegildo Zegna Group. Negli ultimi vent'anni ha ricoperto posizioni di CEO a livello internazionale all'interno del Gruppo Richemont e in Bonaventura, maturando una competenza ampia in ambito finanziario, IT, R&D, marketing, supply chain management ed eccellenza industriale.



Accanto a Cortesi, Mauro Baglietto continuerà a guidare lo sviluppo del business e la crescita commerciale di Borsalino, consolidando il proprio ruolo di leadership su retail, wholesale e partnership strategiche, incluse collaborazioni e licensing — pilastri chiave della strategia di crescita della società.



(Foto: by Joshua Coleman on Unsplash)

Condividi

```