Wall Street chiude in rialzo con occhi su Jackson Hole
(Teleborsa) - Si chiude al rialzo la seduta a Wall Street, con il Dow Jones che si ferma a 53.569 punti, mentre, al contrario, giornata di guadagni per l'S&P-500, che termina la giornata a 7.731 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,43%); sulla stessa linea, in rialzo l'S&P 100 (+0,97%).
A sostenere i listini americani è il settore tecnologico in scia alla trimestrale in forte crescita e alle solide prospettive di Nvidia. Intanto, cresce l'attesa per il discorso che il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, terrà oggi al Simposio di Jackson Hole, nel Wyoming.
Nell'S&P 500, buona la performance del comparto informatica. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,50%), sanitario (-1,10%) e beni di consumo secondari (-1,02%).
Tra i protagonisti del Dow Jones, Salesforce (+22,58%), Nvidia (+8,59%), IBM (+3,88%) e Microsoft (+1,71%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su McDonald's, che ha archiviato la seduta a -2,56%.
Scivola Walt Disney, con un netto svantaggio del 2,56%.
In rosso Merck, che evidenzia un deciso ribasso del 2,33%.
Spicca la prestazione negativa di Home Depot, che scende dell'1,86%.
Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano CrowdStrike Holdings (+20,50%), Synopsys (+13,39%), Palo Alto Networks (+12,83%) e MicroStrategy Incorporated (+11,53%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Charter Communications, che ha chiuso a -3,61%.
Booking Holdings scende del 3,04%.
Calo deciso per Comcast Corporation, che segna un -2,9%.
Sotto pressione Ross Stores, con un forte ribasso del 2,71%.
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