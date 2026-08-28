Wall Street chiude in rialzo con occhi su Jackson Hole

(Teleborsa) - Si chiude al rialzo la seduta a Wall Street, con il Dow Jones che si ferma a 53.569 punti, mentre, al contrario, giornata di guadagni per l' S&P-500 , che termina la giornata a 7.731 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,43%); sulla stessa linea, in rialzo l' S&P 100 (+0,97%).



A sostenere i listini americani è il settore tecnologico in scia alla trimestrale in forte crescita e alle solide prospettive di Nvidia. Intanto, cresce l'attesa per il discorso che il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, terrà oggi al Simposio di Jackson Hole, nel Wyoming.



Nell'S&P 500, buona la performance del comparto informatica . Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,50%), sanitario (-1,10%) e beni di consumo secondari (-1,02%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Salesforce (+22,58%), Nvidia (+8,59%), IBM (+3,88%) e Microsoft (+1,71%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su McDonald's , che ha archiviato la seduta a -2,56%.



Scivola Walt Disney , con un netto svantaggio del 2,56%.



In rosso Merck , che evidenzia un deciso ribasso del 2,33%.



Spicca la prestazione negativa di Home Depot , che scende dell'1,86%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano CrowdStrike Holdings (+20,50%), Synopsys (+13,39%), Palo Alto Networks (+12,83%) e MicroStrategy Incorporated (+11,53%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Charter Communications , che ha chiuso a -3,61%.



Booking Holdings scende del 3,04%.



Calo deciso per Comcast Corporation , che segna un -2,9%.



Sotto pressione Ross Stores , con un forte ribasso del 2,71%.

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