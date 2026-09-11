Wall Street chiude in rosso con il rally del petrolio

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,60%: l' indice americano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, depressa nel finale l' S&P-500 , che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.592 punti. A pesare soprattutto il rally del petrolio, con il Brent che ha chiuso sopra i 107 dollari al barile (+6,3% in una sola giornata) e il Wti a 102,48 dollari (+6,7%).



Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,08%); con analoga direzione, poco sotto la parità l' S&P 100 (-0,44%).



Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori materiali (-1,48%), utilities (-1,00%) e informatica (-0,94%) sono stati tra i più venduti.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Apple (+3,56%), Walt Disney (+1,57%), Alphabet (+0,63%) e Travelers Company (+0,54%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su IBM , che ha chiuso a -2,45%.



Vendite su Amgen , che registra un ribasso del 2,25%.



Seduta negativa per Nvidia , che mostra una perdita del 2,37%.



Sotto pressione Nike , che accusa un calo dell'1,95%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Charter Communications (+4,98%), Apple (+3,56%), AppLovin (+3,10%) e Take-Two Interactive Software (+2,78%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Baker Hughes Company , che ha chiuso a -6,66%.



Seduta negativa per Lam Research , che scende del 5,65%.



Sensibili perdite per Intel , in calo del 5,55%.



In apnea Micron Technology , che arretra del 4,90%.

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