Tonica Wall Street che festeggia raffreddamento petrolio

(Teleborsa) - Seduta positiva per la Borsa di New York, che a ben digerito il rialzo dei tassi da parte della Federal reserve. A sostenere il mercato anche le parole di Trump, che ha prospettato una vicina soluzione del conflitto in Medio Oriente. Questo ha fatto sgonfiare le quotazioni dell'energia. il Dow Jones registra un rialzo dello 0,61%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l' S&P-500 , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.638 punti. Su di giri il Nasdaq 100 (+1,73%); con analoga direzione, sale l' S&P 100 (+1,29%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica (+2,20%), beni di consumo secondari (+1,43%) e utilities (+0,86%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nvidia (+2,54%), Cisco Systems (+2,32%), Amazon (+2,11%) e Caterpillar (+2,02%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce , che ha archiviato la seduta a -2,90%.



Preda dei venditori Boeing , con un decremento del 2,46%.



Si concentrano le vendite su Walt Disney , che soffre un calo dell'1,53%.



Piccola perdita per Honeywell International , che scambia con un -0,56%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Astera Labs (+9,06%), ARM Holdings (+8,57%), Intel (+7,67%) e Rocket Lab USA (+6,47%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su T-Mobile US , che ha chiuso a -5,57%.



Sessione nera per CoreWeave , che lascia sul tappeto una perdita del 4,18%.



Vendite su Copart , che registra un ribasso del 3,76%.



Seduta negativa per Comcast Corporation , che mostra una perdita del 3,46%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Venerdì 18/09/2026

15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,1%)

15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)

16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%).

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