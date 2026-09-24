Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:46
30.250 -0,72%
Dow Jones 17:46
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

La giornata del 23 settembre chiude piatta per il cambio Euro / CHF, che riporta un -0,02%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,9373. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,9433. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,9353.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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