Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Chiusura in rosso per il Nasdaq Composite, che termina la seduta segnando un calo dell'1,13%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27.314,1, mentre il primo supporto è stimato a 26.488,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28.140,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)