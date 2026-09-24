Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:49
30.225 -0,81%
Dow Jones 17:49
51.143 -0,72%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Chiusura in rosso per il Nasdaq Composite, che termina la seduta segnando un calo dell'1,13%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27.314,1, mentre il primo supporto è stimato a 26.488,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28.140,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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