Borsa: Londra, apertura -0,3%

Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:55
30.278 -0,63%
Dow Jones 17:55
51.178 -0,65%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

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In breve, Finanza
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