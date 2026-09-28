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Francoforte 11:03
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Borsa: Londra, apertura +0,35%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,35%
Indice FTSE-100 +0,35% a quota 10.732,53 dopo l'apertura.
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