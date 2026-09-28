Milano
11:03
51.950
+0,16%
Nasdaq
25-set
30.608
0,00%
Dow Jones
25-set
51.829
+0,93%
Londra
11:03
10.734
+0,36%
Francoforte
11:03
25.426
+0,07%
Lunedì 28 Settembre 2026, ore 11.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Londra, apertura +0,35%
Borsa: Londra, apertura +0,35%
In breve
,
Finanza
28 settembre 2026 - 09.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Indice FTSE-100 +0,35% a quota 10.732,53 dopo l'apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Londra, apertura -0,18%
Borsa: Londra, apertura +0,28%
Borsa: Londra, apertura +0,39%
Borsa: Londra, apertura +0,3%
Argomenti trattati
Londra
(178)
·
FTSE 100
(95)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,44%
Altre notizie
Borsa: Londra, apertura +0,23%
Borsa: Londra, apertura -0,04%
Borsa: Londra, apertura +0,12%
Borsa: Londra, apertura -0,41%
Borsa: Londra, apertura -0,05%
Borsa: Londra, apertura +0,5%
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto