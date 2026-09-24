Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:55
30.278 -0,63%
Dow Jones 17:55
51.178 -0,65%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Borsa: Milano in flessione dello 0,68% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 51.632,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,68% alle 10:30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,68% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 51.632,2 punti.
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