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Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,48%

Il FTSE MIB apre appena sotto la parità a 52.262,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,48%
Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,48%, a quota 52.262,56 in apertura.
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