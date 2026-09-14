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Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,48%
Il FTSE MIB apre appena sotto la parità a 52.262,56 punti
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14 settembre 2026 - 09.02
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Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,48%, a quota 52.262,56 in apertura.
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