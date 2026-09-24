Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:56
30.268 -0,67%
Dow Jones 17:56
51.172 -0,66%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,19%)

Il Dow Jones apre a 51.415,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,19%)
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido -0,19%, a quota 51.415,75 in apertura.
Condividi
```