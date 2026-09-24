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Delivery Hero, Niklas Ostberg resta CEO oltre marzo 2027

Finanza
Delivery Hero, Niklas Ostberg resta CEO oltre marzo 2027
(Teleborsa) - Niklas Ostberg, co-fondatore e CEO, e il Consiglio di Sorveglianza di Delivery Hero hanno concordato che il Ostberg non lascerà l'incarico, bensì continuerà a ricoprire la carica di CEO della società oltre il 31 marzo 2027 (in deroga a quanto comunicato nell'annuncio del 12 maggio 2026). La decisione congiunta di mantenere Ostberg nel suo ruolo riflette il mutato contesto in cui opera la società a seguito dell'offerta pubblica di acquisto in corso e si fonda sull'attuale contratto di servizio di Ostberg, la cui scadenza è fissata al 30 aprile 2029.
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