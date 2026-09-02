Ryanair, aumenta il traffico estivo ma taglia previsione sul 2027 a 214 milioni di passeggeri

(Teleborsa) - Ryanair si prepara a registrare un aumento del proprio traffico estivo, da aprile a ottobre, di oltre il 5% a 145 milioni di passeggeri nell'esercizio 2026, con tariffe del secondo trimestre, previste a luglio, in lieve calo su base annua. Nel solo mese di agosto, il traffico è aumentato del 6% a 22,2 milioni.



Con l'80% del carburante per aerei per l'esercizio 2027 coperto da hedging a circa 67 dollari al barile, - si legge in una nota - il Gruppo è ben posizionato per registrare un altro anno redditizio, sebbene inferiore all'utile netto record dell'esercizio 2026, spiegando comunque che ancora troppo presto per fornire previsioni significative sul risultato.



Alla luce degli elevati prezzi del petrolio non coperto con il carburante per aerei che attualmente si aggira intorno ai 140 dollari al barile, Ryanair ritiene opportuno ridurre strategicamente l'esposizione del Gruppo al carburante per aerei non coperto durante il periodo invernale non redditizio, da novembre a marzo.



L'azienda riduce pertanto l'obiettivo di traffico per l'anno fiscale 2027 da 216 milioni a 214 milioni di passeggeri, al fine di limitare la propria esposizione al petrolio non coperto durante quest'inverno. La compagnia aerea prevede che il traffico da novembre a marzo rimarrà sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente.



In base ai prezzi e alla domanda dei passeggeri, Ryanair si attende che questo taglio straordinario del programma invernale ridurrà le perdite nel '26-27 di 70-100 milioni di euro. Se i prezzi elevati del petrolio dovessero persistere fino alla primavera del 2027, Ryanair ritiene che le tariffe aeree a corto raggio in Europa aumenteranno in modo significativo per riflettere i prezzi più alti del petrolio, poiché alcuni concorrenti meno protetti avranno difficoltà a mantenere la capacità o addirittura a sopravvivere alla prossima stagione invernale.



Ryanair fornirà ulteriori aggiornamenti in occasione dell'annuncio della semestrale a novembre.

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